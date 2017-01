Ha raggiunto l'amata figlia PatriziaNe danno il triste annuncio il genero Massimo e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 19 gennaio partendo alle ore 9,45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Buon Pastore, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Il santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18 gennaio 2017Ï Claudio Dalcò e famigliaÏ Annamaria, Maurizio MainiÏ Maria Grazia, Cecilia, CristinaÏ Famiglie Gianna, AngiolettaOra che hai raggiunto la tua adorata figlia e tuo marito riposa in pace, carati vogliamo bene.Tua sorella Franca, la sorella Bruna con Luisa, il cognato Giovanni con Rossana, Lorena, Roberto, la cognata Carla con Graziana e Fabrizia e rispettive famiglie.18 gennaio 2017