CROCE



Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi cari Germano Storci



di anni 74



Ne danno il triste annuncio la moglie Marina, le figlie Antonella con Bruno, Barbara con Giovanni, gli adorati nipoti, il fratello e le sorelle con le rispettive famiglie.



I funerali si svolgeranno giovedì 19 gennaio alle ore 14,30 partendo dall'abitazione in Via del Donatore, 5 per la chiesa parrocchiale di Collecchio.



Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Collecchio, 18 gennaio 2017



Ï Famiglie Gino, Andrea, Matteo Acerbi



Ï Fam. Alberto Serventi e Aurelia Bertoli



Ï Fam. Monica Gianni



Ï Franco e Maria Eva Demasi



Ï Emilio Bocchi e famiglia



Ï Fam. Beppe Nadotti



Ï Fam. Nello Delmonte



Ï Corrado Cavazzini e famiglia



Ï Fam. Gianni Conni



Ï Patrizia Davoli



Ï Fam. Anna, Pierino Azzolini



Ï Pierangelo Cavalieri e fam.



Ï Gian Paolo e Rosanna



Ï Lorenzo e Giorgia



Artemio Bisaschi unitamente ai collaboratori di Sygest partecipano al lutto della famiglia Storci per la scomparsa del caro Germano Lemignano di Collecchio, 17 gennaio 2017



I titolari e i dipendenti della Torneria Pesante, sono vicini alla famiglia per la perdita di Germano



conserveremo nei nostri cuori il prezioso ricordo di profonda stima e gratitudine. Parma, 18 gennaio 2017



Patrizia, Mirella, Rita sono vicine a Barbara e alla famiglia Storci-Varoli per il dolore della perdita del proprio caro Germano Storci



persona di grande umanità e professionalità.



Studio Associato Ambrosio. Collecchio, 18 gennaio 2017



Giuliana, Giuseppe e Marco partecipano con affetto al lutto di Marina, Antonella e Barbara per la scomparsa di Germano Parma, 18 gennaio 2017



Firmino, Luciana, Alberto, Cristina, Christian e Laura Manfrini sono vicini alla famiglia Storci per la scomparsa del caro amico Germano Parma, 18 gennaio 2017



Giacomo, Luisa, Giuseppe e Costanza partecipano al dolore di Marina e famigliari per la scomparsa del caro Germano Collecchio, 18 Gennaio 2017



La Tecno C.G. con Paolo e Silvana, Michele e famiglia si uniscono al dolore di Marina, Barbara e del fratello Anzio per la perdita del caro Germano Collecchio, 18 gennaio 2017



Francesca, Mauro, Paolo Alinovi e rispettive famiglie sono vicini alla cugina Marina, a Barbara e Antonella per la perdita del loro caro Germano Collecchio, 18 gennaio 2017



I dipendenti della Storci partecipano commossi al lutto e sono vicini al signor Anzio e ai famigliari tutti per la perdita del signor Germano Collecchio, 18 gennaio 2017



Consiglio Direttivo, tecnici e atleti del Collecchio Baseball & Softball si uniscono al dolore del Presidente Onorario Anzio Storci e alla famiglia tutta per la scomparsa del caro Germano Storci



amico e sostenitore della Società con la quale contribuì al raggiungimento dei massimi traguardi sportivi in ambito nazionale. Collecchio, 18 gennaio 2017