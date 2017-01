Bruno Bazzini

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio il figlio Andrea con Sandra e gli adorati nipoti Luca, Chiara e Stefano, la sorella Irma con Fulvio, il fratello Gino e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani 19 c.m. alle ore 11,45 partendo dalla sala del commiato di Viale Villetta 16 per la chiesa Sant'Evasio indi al Tempio di Valera.Il santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante dott. Leonardo Bandini.Non fiori ma opere di bene.18 gennaio 2017Ï Famiglie Ferraia, CarpiÏ Giovanni, Enrico Cordani e famiglieCiaoci mancheranno i tuoi pranzetti, i tuoi racconti e le tue canzoni.Sarai sermpre con noi.Luca, Chiara e Stefano.18 Gennaio 2017Il fratello Gino, i nipoti Cristina e Fabrizio con Maurizio, Carmela, Laura e Lorenzo abbracciano Andrea e famiglia in questo triste momento per la perdita de caro18 gennaio 2017Ciaoti ricorderemo con tanta nostalgia e partecipiamo al dolore di Andrea e Sandra.Irma e Fulvio18 gennaio 2017Franca, Graziana, Romano ricordano con affetto un'amicizia di sempre, il carissimoSiamo vicini al figlio Andrea e famiglia.18-1-2017