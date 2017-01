Anselmo Terenziani

Ci ha lasciatoNe danno la triste notizia Luisa, Mariarosa con Gianfranco, Sandra con Massimo e Veronica, Luca e i nipoti.Il funerale avrà luogo giovedì 19 gennaio alle ore 14 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Ravarano, indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte alla Pubblica Assistenza di Calestano.18 gennaio 2017Ï Luisa Stefanini e AldoÏ Silvia, Nicoletta, ElviraÏ Percudani Francesco e IoleÏ Conciatori Pio e AdaÏ Terenziani Liliana e famigliaÏ Sergio Delsoldato e fam.Ï Fam. Maschi MaurizioÏ Rotelli MichelinaIl Presidente, il Consiglio Direttivo, i soci del Circolo Ricreativo Calestanese Val Baganza" partecipano al grave lutto che ha colpito le sorelle e famigliari per la perdita del consigliere, stimato collaboratore e caro amico18 gennaio 2017"Lina e Franco Ollari con le rispettive famiglie sono vicini a Luisa e Mariarosa per la scomparsa di18 gennaio 2017Gli amici del compleanno" sono vicini alle sorelle e famigliari per la perdita del caro18 Gennaio 2017"