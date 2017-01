Renzo Cattani

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio i figli Massimo con Patrizia, Stefania con Angelo, i nipoti Luca, Simone, Andrea e Simona, i fratelli, le sorelle e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 20 gennaio alle ore 10.00 nella chiesa di Toccalmatto.La cara salma sarà fatta giungere dall'Ospedale Maggiore di Parma.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa di Toccalmatto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare alla Sig.ra Ursula per la sua grande disponibilità.19 gennaio 2017Titolari e dipendenti delle ditte Maghenzani e Carboni sono vicini a Massimo, Stefania e famiglie in questo momento di profondo dolore per la scomparsa del caro19 gennaio 2017