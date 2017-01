Adriano Antonioli

È mancatodi anni 68Ne danno il triste annuncio la moglie Rosa, i cognati Riccardo e Lorenza, Michele, la suocera Tina e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 20 c.m. alle ore 8,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Felino indi al crematorio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare al Reparto di Nefrologia e alla Dottoressa Mariangela Rigoni.19 gennaio 2017Ï Paolina, Antonio e Carlotta OllariCiaoamico da sempre.Maria, Gianna e Sonia.19 gennaio 2017Giovanni e Luisa Antonioli partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa del caro19 gennaio 2017