Maria Dalcielo

E' mancatadi anni 92Lo annunciano i figli Clorinda e Corrado con Morena, i nipoti Domenica, Donatella, Daria, Diego, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 20 c.m. alle ore 9,00 partendo dall'ospedale Maggiore per la chiesa di Rimagna.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al dott. Ettore Molinari e a tutto il personale della Casa Protetta di Monchio per le amorevoli cure prestate.19 gennaio 2017Ï Famiglie Farina-LevatiÏ Fam. Oriente, FabioÏ Illo e figliÏ Dante e famigliaÏ Fam. Valter MavillaÏ Loretta, Ginetto, Irene, MarcoÏ Palmina, Vittorio, Erika, OliverCiao nonnail tuo ricordo non morirà mai.Domenica, Donatella, Daria, Diego, Michele, Benedetta, Lorenzo.19 gennaio 2017Cornelio, Martina, Sara e Chiara partecipano al dolore dei cugini Clorinda e Corrado e delle loro famiglie per la morte della mamma19 gennaio 2017