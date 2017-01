Rina Cavalli

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il figlio Paolo con Patrizia, il nipote Mirko con Debora, i piccoli Alice e Filippo, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, venerdì 20 gennaio alle ore 11.30 presso la Sala del Commiato Cof di Viale Villetta 16.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia la casa di cura «San Mauro Abate» di Colorno per le cure, l'assistenza e l'affetto.19 gennaio 2017Rosanna e Patrizia con le famiglie sono vicini a Paolo e familiari per la scomparsa della cara mamma19 gennaio 2017Angelo, Mara e famiglia Beduzzi partecipano al lutto di Paolo, Patrizia e figlio per la scomparsa di19 gennaio 2017