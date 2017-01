Marco Rino Olivetti

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 56Ne danno il triste annuncio la mamma Giuseppina, i figli Giulia e Francesco con Bianca e Chiara, amici e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì, 20 gennaio alle ore 13,30 partendo dalla sala del commiato in Langhirano per la chiesa parrocchiale di Lalatta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.19 gennaio 2017Ï Carlo, Lella, Tino e FrancescaÏ Monica, Paolo e Luca GiveraÏ Carla e Stefano BariliÏ Aldo Ugolotti e famigliaÏ Mattia e Maria GabriellaÏ Mattia e SandraPartecipiamo commossi al dolore di tutti i familiari, per la prematura e grave perdita del caroLea, Antonella, Mariella, Marco e Luisa.19 gennaio 2017I compagni di squadra del CCSM sono vicini a Chiara e alla sua famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa del signorI ragazzi del Centro Cinofilo San Michele.19 gennaio 2017Profondamente commossi partecipiamo alla perdita del caroamico e collega.Sentite condoglianze il Gruppo Petti.19 gennaio 2017Amministratori e dipendenti della Ditta Berma srl partecipano al dolore dei famigliari per la perdita del caro19 gennaio 2017Ciaoc'è un'eleganza e una generosità, quella dell'animo, che non si insegna, nè si apprende facilmente.Si possiede e basta.Alessandra e Carla.19 gennaio 2017Ciaoci ricorderemo sempre delle belle avventure che ci hai regalato.Monia, Francesca e Silvia si stringono intorno a Giulia e Francesco nel dolore per la perdita del padre.19 gennaio 2017Titolari e maestranze del Prosciuttificio Boschi Elidio partecipano al lutto di Bianca, Giulia e Francesco per la scomparsa die porgono sentite condoglianze.19 gennaio 2017Titolari e maestranze del Prosciuttificio Boschi Elidio partecipano al lutto di Bianca, Giulia e Francesco per la scomparsa die porgono sentite condoglianze.19 gennaio 2017È con profonda tristezza e dolore che ci uniamo a Morena in un grande abbraccio per l'improvvisa perdita diFrancesca, Daniele, Silvia, Federico, Roberto con Paolo, Gloria, Miriam, Paola.19 gennaio 2017Profondamente colpiti per l'improvvisa scomparsa dici uniamo al dolore di Morena e dei famigliari e porgiamo sentite condoglianze,Lisetta, Nella, Filippo con Lucia, Gianluca e Ilaria con Greta e Nicole.19 gennaio 2017Monia, Antonella, Giovanna, Antonella, Sara, Isabella, Michela son vicine a Chiara per la perdita del caro fratello19-1-2017Cinzia e famiglia sono vicini a Morena in questo triste momento per la perdita del caro19 gennaio 2017un raggio di sole illumina il buio cammino...Il tempo di raccogliere un fiore che subito dopo ti viene strappato dalle mani, da chi è più in alto di noi, ma che te ne rimane tra le dita la sua fraganza, non finirò mai di volerti bene, perchè ciò che ci lega è più forte di ciò che ci divide.Morena19 gennaio 2017Ciaoamico indimenticabile per la tua gioia di vivere e infinita bontà.Deborah e famiglia.19 gennaio 2017Ci uniamo al dolore di Francesco e famiglia per la perdita del caro papà<+T>Alessandro, Alessio, Andrea, Cristiano, Davide, Federico, Gianmaria, Giulio, Giovanni, Guglielmo, Leonardo, Lorenzo, Luca, Matteo, Mattia, Marco, Nicolas B., Nicolas C., Pietro, Riccardo e Maichael, Matteo D.19 gennaio 2017