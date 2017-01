Martina Araldi

«Non è spenta ne lontana,ma vicina a noi, felice etrasformata, senza averperduto la bontà e ladelicatezza del suo cuore.»(S.Agostino)Ha vissuto i suoi giorni con fede semplice, intensa e profonda nel servizio senza riserve alla sua famiglia.Grati per aver ricevuto il suo esempio e la sua dedizione il marito, le figlie, i generi, gli adorati nipoti, sorella, fratelli, cognate, cognati e nipoti chiedono il ricordo nella preghiera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Felino.I funerali avranno luogo venerdì, 20 gennaio alle ore 11.00 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27.Il corteo si formerà in Via Roma per la chiesa di Felino, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I familiari ringraziano il medico curante, il personale del Centro Cure Progressive di Langhirano nonchè i parenti che le sono stati vicino.Non fiori ma opere di bene.19 gennaio 2017Ï Franca e Roberta ParizziÏ Paola, Gianluigi, Giulio e Federica ZentiÏ Paola e Marco BaldiÏ Giuseppe Alfieri e famigliaÏ Stefano e Mariangela Canrossi e fam.Ï Famiglie BercelliÏ Bianca, Giacomo, Valerio e StefanoÏ Fam. Daniela ZambernardiÏ Circolo «La Lanterna»Ï Paola e LuisaÏ Roberta e Lorenzo PanizziCarail tuo dolce sorriso, il tuo vigile sguardo, le sagge parole, la tua immensa dolcezza saranno sempre un punto fermo nelle nostre vite.Federico, Lorenzo e Michele.19 gennaio 2017Paolo con Simona e Luca si stringono ad Antonella, Fernando, Cristina e famiglie per la perdita della cara19 gennaio 2017Ciaoti ricorderemo per il tuo affetto e la tua energia.I tuoi nipoti Mauro, Maura, Simona, Roberta, Barbara, Michela, Francesca, Sara, Luca e famiglie.19 gennaio 2017I cognati Pier Franco e Pina, Uberto e Laura ricordano con grande affetto la carae abbracciano tutti i famigliari.19-1-2017Mario, Elena, Paola e Romina sono vicini a Fernando, Antonella e Cristina per la perdita della carissima19 gennaio 2017Ciaoti ricorderò sempre come una persona speciale.Pierina.19 gennaio 2017Il Presidente Andrea Bonati, unitamente al Consiglio di Amministrazione, al Segretario Michele Berini ed al personale della Sezione di Parma del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, sono vicini a Federico e famiglia per la perdita della nonna19 gennaio 2017Le famiglie Sergio e Fabrizio Fochi sono vicine ai familiari per la perdita della cara19 gennaio 2017Limos ed Eliana, partecipano al lutto dell'amica Antonella e famigliari per la perdita della cara mamma signora19 gennaio 2017