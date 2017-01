Ines Salsi

«Coloro che amiamo ed abbiamoperduto non sono più dove eranoma sono ovunque noi siamo».(S.Agostino)E' tornata alla Casa del PadreConfortati dalla fede nella risurrezione, la piangono il marito Valter, i figli Don Stefano, Alessandro con Michela, Nicoletta con Enrico, i nipoti Diletta, Jacopo e Jose Ignacio, il fratello Bruno con Roberta, Chiara, Elisa e Francesco, la cognata Adriana con Fabrizio e Alessandro.La veglia funebre sarà celebrata questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Marano.I funerali si svolgeranno sabato 21 gennaio alle ore 14 partendo dalla Sala del Commiato di Pilastrello per la chiesa parrocchiale di Marano indi al cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare al medico curante dott. Silvio Guerra e al personale di Villa Sant'Ilario per le amorevoli cure prestate.20 gennaio 2017Ï Maurizio, Stefano Pasquali e famiglieÏ Massimo e Pamela GelatiÏ Gianluca Mazza e famigliaÏ Matteo, Roberta, Stefano SpaggiariÏ Maurizio GrassiÏ Rosalba, Alberto, Enrico, Silvio RossiÏ Bussoni Piazza InesÏ Famiglie Romano e Roberto SpottiÏ Gian Paolo e Antonella ConfortiÏ Tonino e Vilma BasiliÏ Paolo Mora e famigliaÏ Gabriella MalpeliÏ Famiglia Azzali Giorgio e figliÏ Fam. Fausto e Daniele FochiÏ Famiglie Alberti Franco e RobertoÏ Famiglia Gonizzi Dall'OlioCara nonnasei stata molto importante per me e ti porterò per sempre nel mio cuore.Jose.20-1-2017Ciao sorèlaLa tua bontà, onestà e rettitudine mi sono state di esempio nella vita.Eri il mio riferimento costante: la mia seconda mamma.Grazie.Porta un abbraccio a mamma e papà.Bruno.20-1-2017Adriana, Fabrizio con Lisa e Francesca e Alessandro con Vania, Valentina e Federico sono vicini a Walter, Stefano, Alessandro, Nicoletta e familiari per la perdita della carissima cognata e zia20 gennaio 2017Roberta con Chiara, Elisa, Francesco e rispettive famiglie piangono la scomparsa della carissima ziae si stringono con affetto ai familiari.20 gennaio 2017Presidente, soci e casaro della «Latteria Cooperativa di Marano», unitamente alle loro famiglie, partecipano al dolore dei familiari per la perdita diricordandone la professionalità e la signorilità.20 gennaio 2017Il Presidente e il personale di Confcooperative Parma e di Uniservice sono vicini alla famiglia e partecipano al lutto per la scomparsa della cara signorae porgono le più sentite condoglianze.20 gennaio 2017Soci ed amministratori della Cooperativa San Matteo partecipano al lutto di Nicoletta ed Alessandro per la scomparsa dellaDott.ssa20-1-2017Giuseppe e Gianna Rodolfi, Anna e Paola Donato sono affettuosamente vicini a Walter, Don Stefano, Alessandro, Nicoletta, e Adriana e condividono il loro grande dolore per la scomparsa dipersona meravigliosa che ricordano con vivo rimpianto.20 gennaio 2017La Nuova Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa di Colorno, Copermio, Mezzano Rondani, Mezzano Superiore, Sacca, Sanguigna, Vedole si unisce nella preghiera e nel dolore al suo Prevosto Don Stefano Maria Rosati e familiari e affida al Signore con gratitudine la cara mammache ha amato e servito per tanti anni la comunità colornese.20 gennaio 2017I dipendenti del Seminario Maggiore di Parma sono vicini al Rettore Don Stefano per la scomparsa della mamma20 gennaio 2017La ditta Due C Srl Termoidraulica e la famiglia Ceccolin partecipano al lutto per la scomparsa della signorae si stringono con affetto ai figli Nicoletta e Sandro.20 gennaio 2017Cara Nico, io e tutta la mia famiglia salutiamo la tua adorata mammae con affetto siamo vicini a te, al tuo papà Walter ed ai tuoi fratelli Sandro e Stefano.Loredana, famiglia Panitti e Chiodi.20 gennaio 2017Nico e Sandro vi siamo vicine in questo triste momento e partecipiamo al vostro dolore per la perdita della caraSaura, Marisa, Elena, Francesca V., Francesca U., Alessia.20 gennaio 2017Ciao, carissimarimarrai per sempre nei nostri cuori per la tua infinita bontà, generosità, umiltà, disponibilità verso tutti... e per la grande dedizione alla famiglia e al lavoro.Un forte abbraccio a Valter, don Stefano, Alessandro, Nicoletta e Bruno.Lino, Rosanna, Franco, Annalisa, Francesca, Marta e Marina.20 gennaio 2017<+T>Alla cara ex collega ed amicaprof.un affettuoso ricordo.<+T>Dafne.20-1-2017<+T>Patti, Lucia, Lina, Giovanna, Sara, Oriana, Piera, Costanza e rispettive famiglie, addolorate per la perdita della cara mammasono vicine all'amica Nicoletta e famiglia.20 gennaio 2017<+T>Sandra e Mattia sono vicini ad Alessandro, Nicoletta, Stefano e al papà Valter per la perdita della preziosacon affetto sincero.20 gennaio 2017<+T>Giorgio Ferrari si stringe con affetto a Valter, Alessandro, Nicoletta e Don Stefano per la perdita della cara20 gennaio 2017<+T>Rosella Zanettini ricorda con affetto, riconoscenza e stima laDott.donna dalla grande intelligenza e dal grande cuore e porge sentite condoglianze alla famiglia.20 gennaio 2017Ï Paola Bolzoni ZanettiniÏ Rita Zanettini e famiglia<+T>Per la scomparsa della signora<+T1>Rosatipartecipano al lutto dei famigliari Otello e Dante Martini.20 gennaio 2017