Giacinta Vitale

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio la sorella Erminia con Antonio, le nipoti Livia con Andrea, Martina e Giulia e Alessandra con Gino.I funerali avranno luogo domani, sabato 21 gennaio, partendo alle ore 11.00 dalle sale del commiato di Ade Srl site in Viale della Villetta 31/A per la chiesa di Maria Immacolata proseguendo poi per il Tempio di Valera.Il presente serva da partecipazione e ringraziamento.No fiori ma opere di bene.20 gennaio 2017Ï Lina e AchilleCiao ziai tuoi nipoti.20 gennaio 2017Franco e Maria, Marzia e Giuliano, Lisa e Aldo partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa di20 gennaio 2017