Sergio Landini

Il giorno 19 gennaio è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Addolorati lo annunciano la moglie Iduina, il figlio Daniele, il fratello Rino, la cognata, i cugini, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 21 gennaio alle ore 9,00 partendo dalle camere ardenti dell'Ospedale Franchini di Montecchio per la chiesa parrocchiale di Taneto, dove verrà celebrata la Santa Messa, indi si proseguirà per il cimitero locale.Il S.Rosario verrà officiato Venerdì 20 gennaio alle ore 19,30 nella chiesa di Taneto.Non fiori ma eventuali offerte alla Assistenza Pubblica Croce Bianca Sant'Ilario d'Enza.Si ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno alla cerimonia.20 gennaio 2017Ï Famiglia Alfredo e Mario LudergnaniSilvia, Paolo, Giovanni, Riccardo e Francesco sono vicini a Iduina, Daniele e Rino per la perdita del caro zio20 gennaio 2017I nipoti Mariuccia con Maurizio e Michelangelo, Claudio con Liviana, Ribamaar, Attilio e Valentina sono vicini a zia Iduina e a Daniele per l'improvvisa scomparsa del caro zio20 gennaio 2017Il fratello Rino con Carla e Francesco, i nipoti Vittorio con Roberta, Martina e Mattia, Liana con Nicola e Antonio partecipano al dolore di Iduina e Daniele per la perdita del caro20 gennaio 2017La cugina Luciana in questo triste momento si unisce al dolore di Iduina, Daniele e Rino per la scomparsa del caro20 gennaio 2017