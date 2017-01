Pasqua Reggiani

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio il marito Franco, la figlia M.Grazia con Roberto, i nipoti Francesca e Federico con Simone e Marisa e i piccoli Edoardo e Virginia, il fratello Sergio e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 21 gennaio alle ore 14,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa e il cimitero di Noceto.Il S.Rosario sarà recitato questa alle ore 21.00 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico del reparto Lungodegenza Critica dell'Ospedale Maggiore di Parma.20 gennaio 2017Ï Valda, Giorgio, Claudia e VilmaÏ Fam. Giovanna e Silvana OrlandiÏ Graziella, Amos e LorenzaÏ Olga, TullioÏ Gabriella, RobertoÏ Tilde SqueriNadia, Marta, Ezio e famiglie sono vicini a Franco e Maria Grazia per la scomparsa della cara20 gennaio 2017Giorgio, Mirella e figli sono affettuosamente vicini a Gianfranco e Maria Grazia per la perdita della cara20 gennaio 2017Il Consiglio Avis Noceto e tutti i collaboratori si stringono all'amico Franco per la perdita della carapreziosa e attiva collaboratrice ed amica.20 gennaio 2017Carail tuo dolce sorriso e la tua immensa dolcezza saranno sempre per noi un bellissimo ricordo.Stefania e Rita.20 gennaio 2017Carlo ed Elena, Luigi ed Antonella, Ercole e Viarella, Graziella, sono vicini a Grazia, Franco e famigliari per la perdita della cara20 gennaio 2017