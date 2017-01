Albino Rinaldi

Ci ha lasciatoLo annunciano la moglie Elsa, i figli Giorgio con Daniela e Laura e Claudio con Katia, ricordando la sua bontà, la generosità d'animo e la rettitudine.Un grande grazie a tutti gli amici medici che si sono prodigati per curarlo.I funerali saranno celebrati oggi alle 14,15 nella chiesa della Trasfigurazione, partendo dall'Ospedale Maggiore alle 14,00.21 gennaio 2017Ï Giampiero, Pietra e famigliaÏ Elisa ContiniÏ Paola e Gian Paolo LombardoÏ Luciano e Mara Dall'AglioÏ Gigi e Maria Cristina CanaliÏ Chicco CoriniÏ De Matteis Silvano, Lusardi Patrizia e famigliaÏ Luca e Bianca MariaÏ Massimo e Pamela GelatiÏ Mario BertoliÏ Elisa BarazzoniÏ Gian Luigi e Marina PunghelliniÏ Masoli Morena, Giorgia e StefanoÏ Pietro Adrasto FerragutiÏ Marco NicolucciÏ Francesco SilvaÏ Nino e Bianca MasoliÏ Famiglia Graziani TripaldiÏ Sabrina SchianchiÏ Augusto SchianchiÏ Agriturismo Montagna VerdeÏ Associazione «Amici della Lunigiana»Ï Alberto e Laura MichelottiÏ Giorgio AiassaÏ Beppe ColonnaÏ Antonio e Claudia BertonciniÏ Gabriele BalestrazziÏ Franco SettiÏ Massimiliano GuatelliÏ Luca BertoliÏ Roberto PizzarottiÏ Antonio MenozziÏ Mauro BisaschiÏ Andrea Del Bue e Margherita PortelliÏ Luca MolinariÏ Condominio MargheritaÏ Anna Rita MelegariI cugini Cesare, Maria Clelia con Giorgio, Camillo con Letizia, Barbara con Alberto, Claudia si stringono affettuosamente alla famiglia condividendo il dolore per la perdita del carissimodi cui hanno sempre apprezzato l'arguta e simpatica compagnia.21 gennaio 2017Graziano Paini è vicino a Claudio e famiglia per la perdita dell'adorato padre21 gennaio 2017La Segreteria di Redazione della Gazzetta di Parma si stringe a Claudio Rinaldi per la perdita del papà21 gennaio 2017Il Comitato di redazione della Gazzetta di Parma, a nome di tutti i giornalisti, partecipa al dolore di Claudio Rinaldi per la scomparsa del padre, signor21 gennaio 2017Il direttore, i giornalisti, i collaboratori e i corrispondenti tutti della «Gazzetta di Parma» partecipano con profondo cordoglio al grave lutto di Claudio Rinaldi per la scomparsa del padre, signor21 gennaio 2017Partecipano al lutto:Ï Italo AbelliÏ Paolo Maria AmadasiÏ Georgia AzzaliÏ Francesco BandiniÏ Davide BarilliÏ Michele BrambillaÏ Carlo BrugnoliÏ Vanni ButtasiÏ Michele CeparanoÏ Chiara CaccianiÏ Paolo FerrandiÏ Anna Maria FerrariÏ Laura FrugoniÏ Patrizia GinepriÏ Gabriele GrasselliÏ Paolo GrossiÏ Paola GuatelliÏ Roberto LongoniÏ Filiberto MolossiÏ Francesco MonacoÏ Paolo Emilio PaccianiÏ Luca PelagattiÏ Mara PedrabissiÏ Stefano PileriÏ Sandro PiovaniÏ Andrea PonticelliÏ Katia SalviniÏ Matteo ScipioniÏ Leonardo SozziÏ Massimo SperindèÏ Aldo TagliaferroÏ Monica TiezziÏ Mara VaroliÏ Andrea VioliÏ Emilio ZucchiÏ Gian Luca ZurliniIl direttore, i giornalisti, i tecnici e il personale tutto di Radio Tv Parma partecipano al lutto di Claudio Rinaldi per la scomparsa del padre, signor21 gennaio 2017Il Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Alberto Figna, i Vice Presidenti Giovanni Banchini, Gabriele Buia, Patrizia Capitani, il Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria Lorenzo Zerbini, il Rappresentante della Piccola Industria Giovanni Baroni ed i componenti il Consiglio Direttivo esprimono il loro profondo cordoglio e partecipano al grave lutto che ha colpito il Dr. Claudio Rinaldi per la scomparsa del padre signor21 gennaio 2017Stefano e Mirta si uniscono al dolore di Claudio e di tutti i suoi familiari per la perdita del caro papàe lo abbracciano con tanto affetto.21 gennaio 2017Gianfranco, Carla e Michela partecipano con affetto al dolore di Elsa, Giorgio, Claudio e familiari per la scomparsa del caro21 gennaio 2017Alberto, Maria Denis con Leonardo e Laura sono vicini nel dolore all'amico Claudio per la perdita del padre, signor21 gennaio 2017Il presidente, il vicepresidente, l'amministratore delegato, i consiglieri e i sindaci del gruppo «Gazzetta di Parma» partecipano al grave lutto del vice direttore Claudio Rinaldi per la scomparsa del padre, signor21 gennaio 2017Afro, Alessandra, Danilo, Ettore, Mauro e Stefano partecipano al dolore di Claudio per la perdita del caro21 gennaio 2017Antonio e Mimma partecipano commossi al dolore di Claudio, Katia e famiglia per la scomparsa dell'amatissimo papà21 gennaio 2017Il Direttore dell'Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali, il Vicedirettore Gianluca Rocchi, i funzionari ed il personale tutto prendono viva parte al dolore del Dr. Claudio Rinaldi per la scomparsa del padre signor21 gennaio 2017Cesare è affettuosamente vicino a Claudio in questo momento di dolore per la perdita del padre21 gennaio 2017Carlo Donetti partecipa commosso al grande dolore di Claudio per la perdita del padre, signor21 gennaio 2017Il direttore generale, i dipendenti e i collaboratori di Publiedi Srl partecipano al grave lutto di Claudio Rinaldi per la scomparsa del padre, signor21 gennaio 2017Le Rsu della «Gazzetta di Parma» partecipano al lutto di Claudio Rinaldi per la scomparsa del padre, signor21 gennaio 2017I tipografi, gli impiegati e i dipendenti tutti della «Gazzetta di Parma» partecipano con profondo cordoglio al grave lutto di Claudio Rinaldi per la scomparsa del padre, signor21 gennaio 2017Rossella e Gianfranco Cervellin si stringono nel dolore dell'amico Claudio e familiari per la perdita del caro papà21 gennaio 2017Filiberto e Giuliano si stringono con affetto all'amico Claudio in occasione della scomparsa del suo caro papà21 gennaio 2017Calpurnio e Rosa, Brenno, Elvia, Francesco e Marianna commossi si stringono a Elsa, Giorgio e Claudio e alle loro famiglie ricordando il caro amico21 gennaio 2017Anna, Cristina e Giovanni Cavalli partecipano al dolore della famiglia Rinaldi per la scomparsa del loro caro21 gennaio 2017Francesco, Gianluca, Andrea e rispettive famiglie si stringono a Claudio e famiglia per la perdita del caro babbo21-1-2017Caro Claudio, ti siamo vicini in questo triste momento per la perdita del tuo caro papà<+T1>Albino<+T>De Matteis Silvano, Stefano, Giancarlo e Lusardi Patrizia.<+T2>Parma, <+DL>21 gennaio 2017<+T>Antonio e Michela sono vicini con affetto a Claudio e famiglia per la perdita del caro papà<+T1>Albino Rinaldi<+T2>Fontevivo, <+DL>21 gennaio 2017<+T>Lorenzo, Mariella, Daniele e Carlotta sono fraternamente vicini a Claudio ed ai suoi Cari per la scomparsa del carissimo<+T1>Albino<+T2>Parma, <+DL>21 gennaio 2017<+T>Gianfranco e Vincenza Beltrami con Elena, Andrea, Matteo e Giulia sono affettuosamente vicini all'amico Claudio e alla sua famiglia per la scomparsa del papà<+T1>Albino<+T2>Parma, <+DL>21 gennaio 2017<+T>Claudia e Riccardo Volpi partecipano commossi al dolore di Claudio e della signora Elsa per la scomparsa del caro<+T1>Albino<+T2>Parma,<+DL>21 gennaio 2017<+T>Gian Luigi, Giovanna, Nicola, Maria Clotilde, sono affettuosamente vicini a Claudio, Katia e a tutta la famiglia, in questo momento di grande dolore per la scomparsa del papà<+T1>Albino<+T2>Parma,<+DL>21 gennaio 2017<+T>Corrado Cavazzini è vicino in questo triste momento all'amico Claudio per la grave perdita del papà<+T1>Albino<+T2>Collecchio,<+DL>21 gennaio 2017<+T>Domenico Cacopardo si stringe a Claudio e famiglia in questo momento di grande dolore per la scomparsa di<+T1>Albino Rinaldi<+T2>Parma, <+DL>21 gennaio 2017<+T>Michela e Ruggero prendono parte al dolore di Claudio e famiglia per la perdita del caro<+T1>Albino<+T2>Parma,<+DL>21 gennaio 2017