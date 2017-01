CROCE



Il giorno 20 gennaio 2017 è mancata in Milano Maria Luisa Tedeschi Franchi



Ne danno il triste annuncio il marito Aldo, i figli Natalia e Luigi con Alain e Marina.



Grazie per il tuo amore.



Ci mancherai.



I funerali avranno luogo in Milano sabato 21 gennaio 2017 alle ore 14.45 presso la parrocchia del SS. Redentore, in Via G.P. Palestrina, 5. Milano, 21 gennaio 2017



Ï Angela e Gian Ernesto Gandini



Ï Paola e Mimmo Magnani



Ï Giuseppe e Marina Guardoli



Ï Famiglie Bersellini-Martini



Daniela, Andrea e Francesca con Stefano, addolorati piangono la scomparsa della cara amica Maria Luisa



e, nel ricordo dei tanti momenti lieti trascorsi insieme, si stringono fraternamente ad Aldo, Luigi e Natalia. Parma, 21 gennaio 2017



Beatrice è fraternamente vicina a Natalia, Aldo e Luigi nel ricordo di Maria Luisa



certa che coloro che abbiamo amato e perduto, non sono più dov'erano, ma sono ovunque noi siamo. Parma, 21 gennaio 2017



Con grande dolore le amiche di sempre Liliana, Alice e Giovanna piangono Maria Luisa



e sono affettuosamente vicine alla famiglia. Parma, 21 gennaio 2017