Ugo Gorreri

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la figlia Giuliana con Gianni, l'adorata nipote Chiara con Andrea e i piccoli Emiliano e Leonardo, sorelle, cognate e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 23 gennaio alle ore 10,15 presso la chiesa di Basilicanova indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 19.00 presso la Cappella interna di Villa Serena.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale di Villa Serena per l'umanità e l'affetto dimostrati nel tempo.21 gennaio 2017Spigaroli Bruno e famiglia partecipa al lutto di Giuliana e famigliari per la perdita del caroe porgono sentite condoglianze.21 gennaio 2017Siamo vicini a Giuliana e famiglia per la perdita del padreFamiglia Boselli.21 gennaio 2017