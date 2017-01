Ermes Magnani

E' mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano il fratello Oscar con Vilma e Aldina, l'adorata nipote Eleonora con Andrea.I funerali si svolgeranno lunedì 23 gennaio alle ore 14,30 partendo dall'abitazione in Casatico per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero di Torrechiara.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Casatico.Un grazie di cuore alla signora Dominica per le cure prestate.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.22 gennaio 2017Ï Roberto Cavazzini e fam.Ï Carla GiuffrediÏ Fam. Alcide AlfieriÏ Famiglie Lino BoschiÏ Gianfranco, Giuseppe, Gaia SchianchiÏ Fam. Bruno TebaldiÏ Luciano Malpeli e famigliaÏ Anna Enzo Angela e famiglieÏ Mario e FrancaÏ Graziano Guatteri e famigliaÏ Malpeli Luciano e famigliaLe famiglie Giannina Pellegri e Fermo Ferrari sono vicini a Oscar e famiglia per la perdita del caro22 gennaio 2017Rina, Tomaso, Roberta, Corrado, Paolo partecipano al dolore di Oscar e famiglia per la perdita del fratello22 gennaio 2017Commossi ci uniamo al dolore dei familiari per la scomparsa del fratelloLiliana, Alberto e Gianluca.22 gennaio 2017Davide Lara e Renata ricorderanno sempre l'amico22 gennaio 2017I soci del Circolo San Martino piangono la scomparsa dell'amicoe sono vicini ad Oscar e famiglia.22 gennaio 2017Maria Piera Rosalba Loredana Patrizia Claudia e famiglie partecipano commossi al dolore di Oscar e famiglia per la perdita del caro22 gennaio 2017