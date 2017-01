Antonio Conti

Confortato dalla fede e accompagnato dall'affetto dei suoi cari è tornato alla casa del Padredi anni 90Ne danno l'annuncio i figli con le loro famiglie, le sorelle e i parenti tutti.La salma sarà esposta presso la Sala del Commiato Onoranze Funebri Bola via Caimi 4, Felino.Il funerale avrà luogo lunedì 23 c.m. alle 14.30 nella chiesa di Carignano.Domenica 22 c.m. alle 20.30 si terrà la veglia di preghiera presso la chiesa di Carignano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano i medici e tutto il personale del Reparto di Medicina dell'Hospital Piccole Figlie e del Centro Cure Palliative Piccole Figlie per le cure, l'assistenza e l'affetto.22 gennaio 2017Ï Giuffredi Fabio e famigliaÏ Stefano Bonati e famigliaÏ Forni Giovanni e famigliaÏ Ugolina e famiglia TotiLa cognata Carmen con Stefano Paola Alberto e Monica partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa del caro22 gennaio 2017I cugini Elisabetta e Giovanni con rispettive famiglie ricordano con affetto lo zioe si stringono alla famiglia.22 gennaio 2017È mancatoun amico che ci mancherà.Un abbraccio a Stefano e ai suoi fratelli.Cesarina e Valentina.22 gennaio 2017Gli amici del Caffè Retrò si stringono a Stefano e famiglia per la perdita del papà22 gennaio 2017