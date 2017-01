Valentino Ghirardi

Dopo aver ricevuto gli ultimi Sacramenti e la Benedizione Papale in articulo mortis, è serenamente spiratodi anni 87RagioniereLo annunciano con dolore la moglie Vilma, i figli Luca e Cristina con le rispettive famiglie.I funerali si svolgeranno il giorno 24 gennaio 2017 partendo dall'Ospedale Maggiore alle ore 13.30 per la chiesa di Maria Immacolata di Via Casa Bianca 35, indi si proseguirà per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia l'Ospedale Maggiore di Parma per le cure prestate in questi anni.Si ringrazia il personale medico e paramedico della 1° Clinica Medica per le cure prestate in questi ultimi giorni.Si ringrazia il medico curante Dottor Giorgio Fiorini.Si ringraziano Don Francesco Riccardi e Don Nando Azzali per l'assistenza spirituale prestata.23 gennaio 2017Ï Antonio e Giuseppina FerraroÏ Claudio e Carmen RamenzoniÏ Cristina, Andrea, Lorenzo, Elena MicheliCiaoi tuoi cari nipoti Benedetto n. 1, Tommaso n. 2, Filippo n. 3 ti ringraziano per questi splendidi anni trascorsi insieme all'insegna dell'amore e dell'affetto che ci hai trasmesso e che porteremo con noi per sempre.23 gennaio 2017Il cugino Ferdinando Ghirardi e famiglia partecipano al dolore di Wilma, Luca e Cristina per la scomparsa del caro23 gennaio 2017Rita, Giovanna con Simone e Davide, Mario con Rita, Michela e Annalisa, profondamente commossi, si stringono a Wilma, Cristina e Luca per la perdita del caro23 gennaio 2017Paola con Giacomo partecipano al dolore di Wilma, Luca e Cristina per la scomparsa del caro23 gennaio 2017Angelica e Franco con Ivan e Michela si uniscono al dolore della signora Vilma e figli per la scomparsa del caro23 gennaio 2017Ciaohai riempito le nostre vite con il tuo sorriso, con la tua amicizia, ora voli alto nel cielo, a noi rimarrà la tua bontà nei nostri cuori.Giuliana Simoni e Fabio Cardinali.23 gennaio 2017