Onelia Ciarlini

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio i figli Rossana con Fabio, Pierluigi con Marzia, i cari nipoti, la sorella Luciana, il cognato, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 24 gennaio alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa e cimitero di Mezzano Inferiore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Mezzano Inferiore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante Dottoressa Benecchi, al Professore Marcello Maggio e a tutto il personale infermieristico e medico della clinica Geriatrica dell'Ospedale Maggiore di Parma per le cure prestate.Un grazie alla signora Alexandra per l'assistenza prestata.23 gennaio 2017Ï Famiglia Roberto CostaÏ Famiglia Lattuca GaetanoÏ Famiglia Guatelli MassimoÏ Fam. Ivana e Margherita BenassiÏ Mina, Adelaide e fam.Ï Marisa, Olga, Beatrice RolliLa sorella Luciana con i nipoti Rinaldo, Lella, Sergio, Isa, Fabio, Barbara, Rossano, Tina e Daniela con le rispettive famiglie partecipano al lutto della famiglia Rolli per la perdita della cara23 gennaio 2017Le famiglie di Giuseppe e Leonardo Rolli con mamma Romana partecipano al lutto di Pierluigi, Rossana, Marzia e Fabio per la perdita di23 gennaio 2017Siamo vicini a Pierluigi e famiglia per la perdita dell'adorataFamiglia Gabelli.23 gennaio 2017Il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione, i soci e i dipendenti di Agriterra sono vicini a Pierluigi e familiari per la perdita della cara mamma23 gennaio 2017