E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Lo annunciano con dolore la figlia Cristina con Renato, il nipote Federico con Lorenza ed il piccolo Riccardo, i nipoti ed i parenti.I funerali avranno luogo martedì 24 alle ore 14.30 partendo dalla casa protetta di Busseto per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero di Vidalenzo.Il S. Rosario sarà recitato questa sera in chiesa Collegiata dopo la S. Messa Vespertina delle ore 18.Un particolare ringraziamento al dott. Luigi Gardini, al personale della cara protetta di Busseto ed a Dora per le cure e l'assistenza prestate.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 gennaio 2017I nipoti Sandra, Maurizio e Chiara si uniscono al dolore di Cristina e famiglia per la perdita della cara zia23 gennaio 2017