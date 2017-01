Ines Bardini

E' mancata ai suoi caridi anni 96Ne danno il doloroso annuncio il marito Savino, Mariangela con Roberto, la signora Anna, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 24 gennaio alle ore 10.30 partendo dalla sala del commiato di Fornovo in via Di Vittorio, 17 per la chiesa di Sivizzano indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Sivizzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 gennaio 2017Tina, Gino e figli, Gigi, Luisa e figli sono vicini a Mariangela, Roberto e Savino per la perdita della cara zia23 gennaio 2017Renata, Angelo, Maria Serena e Manuela piangono la scomparsa della cara ziae sono vicini con affetto a zio Savino, Mariangela e Roberto.23 gennaio 2017Siamo vicini a Savino e Mariangela per la perdita della cara ziaPierluigi e famiglia, Enrico e famiglia.23 gennaio 2017