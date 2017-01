Massimino Conti

È mancato ai suoi caridi anni 89Ne danno il doloroso annuncio la moglie Bianca, le figlie Angela e Rosanna con Mario, la nipote Stella con Alessandro e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 24 gennaio alle ore 14,30 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Fornovo indi al cimitero di Sivizzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al medico curante Dott. Alberto Ferdenzi e a tutto il personale medico e infermieristico del reparto geriatrico Stroke.Un grazie di cuore a Tatiana che lo ha vegliato tutte le notti con immenso amore.24 gennaio 2017Ï Famiglie Enzo, Giuliana, Annalisa, Alessia BandiniÏ Conti Alberto e famigliaÏ Franco, Gianni BertinelliCamillo con Mariangela, Cristina e Michela sono vicini a Bianca, Angela e Rosanna per la scomparsa dello zio24 gennaio 2017Mina, Sandra, Mariagrazia con Luigi, Elena, Elisa e famiglie si stringono a zia Bianca, Angela e Rosanna per la perdita del caro24 gennaio 2017Gianluca e Carla Cavatorta con Sylvia e Fawzia partecipano al dolore di Angela per la perdita del caro padre24 gennaio 2017Giovanni e Nicoletta Cavatorta e rispettive famiglie partecipano al dolore di Angela per la scomparsa del caro padre24 gennaio 2017I dirigenti, collaboratori e tutti i dipendenti del gruppo Cavatorta SpA partecipano al dolore di Angela per la perdita del caro padree porgono sentite condoglianze.24 gennaio 2017Emilio, Carlo, Susy, Benedetta, Marco, Roberto, Leontina, Michela sono vicini alla famiglia per la scomparsa del caro24-1-2017Ï Adele, Rina e CristinaLe famiglie del Condominio San Giorgio partecipano con dolore al lutto che ha colpito la signora Bianca e le figlie Rosanna e Angela per la perdita del loro caroporgendo le più sentite condoglianze.24 gennaio 2017Paolo e Lorella con Francesca e Alessandro, sono vicini a Bianca, Angela e Rosanna per la scomparsa del caro24 gennaio 2017Gli amici della cooperativa Fiorente ONLUS sono vicini a Angela e famiglia per la perdita del papà24 gennaio 2017