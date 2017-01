Maria Annita Busani

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Luigi, i figli Nicola con Elisabetta, Beatrice con Daniele, il fratello Luigi con Laila, i nipoti Arianna, Alessandro, Andrea, Davide e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 25 gennaio partendo alle ore 10.15 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Paolo Apostolo proseguendo poi per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serva da partecipazione e ringraziamento.24 gennaio 2017Ï Famiglie Martinelli e MazziniÏ Famiglia PavaraniÏ Famiglia Mauro MovilliGianni Baistrocchi e famiglia si uniscono al dolore di Luigi e famiglia per la perdita della cara24 gennaio 2017Giancarlo, Angela, Barbara, Monica sono vicini a Luigi, Beatrice e Nicola ed addolorati piangono la cara24 gennaio 2017Giuliano Chiari, Michele Bertoli con i propri collaboratori sono vicini a Luigi, Nicola e Beatrice per la perdita della cara24 gennaio 2017La Presidenza, il Consiglio Esecutivo, il Consiglio Provinciale, la Segreteria ed i Dipendenti della Confartigianato Imprese - A.P.L.A., partecipano al lutto della Dirigente Beatrice Baistrocchi e di tutta la famiglia per la scomparsa della signora24 gennaio 2017Carlo, Enrica, Luciano ricordano con affetto la cara24 gennaio 2017Tutto lo staff di Satisfashion è vicino a tutta la famiglia Baistrocchi per la perdita della carissima24 gennaio 2017Le famiglie Roberto ed Enzo Baistrocchi partecipano al dolore dei familiari per la perdita della cara24 gennaio 2017Rita e Mario, Giovanna e Luigi, Isabella e Italo partecipano commossi al grande dolore di Luigi e famiglia per la scomparsa della carissima24 gennaio 2017I condomini del condominio Piantalfumo si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa della signorae porgono sentite condoglianze.24-1-2017