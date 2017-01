Ermenegildo Pesci

«Il buon pastore offre la vita per il suo gregge».(Gv. 10,11)Nel giorno del Signore, all'ora del Vespro, è entrato nella Liturgia del cieloDondi anni 93Vicario parrocchiale a Traversetolo, parroco ad Orzale, Fontanelle e a Sorbolo per 42 anni, dal 1972 al 2014.Grati per il tanto bene ricevuto, lo ricordano nella preghiera la sorella Maria, i nipoti Mariantonia, Giuseppe, Alberta, Lucia e Cristina, i pronipoti, i parenti tutti e la Comunità parrocchiale nelle sue varie e ricche espressioni.La liturgia del commiato terreno sarà celebrata nella chiesa di Sorbolo mercoledì 25 alle ore 14.30 indi si proseguirà in auto al cimitero locale.La cara salma sarà esposta presso la Canonica, dalle ore 17 di martedì 24 sarà in chiesa.Si ringraziano i medici e tutto il personale che l'hanno seguito presso l'Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e soprattutto don Domenico, le suore e tutto il personale di Villa S.Ilario.La preghiera di suffragio sarà nella chiesa parrocchiale martedì 24 alle ore 20.30.Non fiori nè partecipazioni al lutto, eventuali offerte alla parrocchia ed all'Asilo Monumento.24 gennaio 2017