CROCE



Ci ha lasciato il nostro caro Gianfranco Maselli



di anni 82



Ne danno il triste annuncio le sorelle, il fratello e rispettive famiglie.



I funerali si svolgeranno mercoledì, 25 gennaio alle ore 10 partendo dall'abitazione per la chiesa parrocchiale di Ballone, indi al cimitero locale.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Daniele Cattani. Ballone, 24 gennaio 2017



Ï Elisabetta e Stefano Bricoli



Ï Ghidini Bruna e figli Gianfranco



non ti scorderò mai.



Tuo fratello Umberto con nipoti, pronipoti, la cognata e la cugina Liliana. Langhirano, 24 gennaio 2017



La squadra di caccia al cinghiale di Ballone è vicina in questo triste momento all'amico Bertino per la scomparsa del fratello Gianfranco Ballone, 24 gennaio 2017