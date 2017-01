Felice Fornari

E' mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la figlia Silvana con Gianni, la nipote Emanuela con Massimo, le cognate, i nipoti.I funerali avranno luogo mercoledì 25 gennaio alle ore 9 partendo dalla Casa del Commiato Sant'Ilario (via Zanardelli, 11 Parma) per la chiesa del Corpus Domini indi al cimitero di Marore.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Gabriele Delmonte.24 gennaio 2017Ï Fam. Fallini GiulianoÏ Famiglie Luigi e Marco VasiniÏ Famiglie Ido e Paolo VasiniÏ Elisa, Anna e Rita Tamboroni e famiglieÏ Silvana Benelli e figliÏ Maria Vasini, Fausto e Andrea DonelliCiaorimarrai per sempre nel mio cuore.Emanuela.24 gennaio 2017I cugini Franco, Gabriella, Ivana Conti e rispettive famiglie partecipano al lutto di Silvana e Gianni per la perdita del caro24 gennaio 2017Corina, Katia, Sonia si uniscono al dolore di Silvana e famiglia per la perdita del papà24 gennaio 2017Liliana è vicina con affetto a Silvana e famigliari per la scomparsa del caro24 gennaio 2017