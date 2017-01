Giuseppe Casoli

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 63Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, i genitori, la sorella unitamente a tutti i parenti.I funerali si svolgeranno mercoledì 25 gennaio alle ore 10.30 partendo dall'abitazione in via Carducci, 11 per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 gennaio 2017Ï Viola Cagna, Paolo, Giorgia, FaustaSiamo vicini a Gabriella, Luca, Nicola per la prematura scomparsa del carissimoFamiglie Giuseppe e Gabriele Menoni.24 gennaio 2017fratello adorato, mi mancherai tanto.Maria Assunta.24 gennaio 2017La zia Marta e i figli Giovanni e Paola con famiglia sono vicini a Nicola, Luca e Gabriella per l'improvvisa scomparsa di24 gennaio 2017