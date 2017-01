Renato Taverna

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il doloroso annuncio la moglie Orelia, la figlia Sabrina con Roberto, le nipoti Monica con Cristian e Manuela con Luca, i piccoli Tommaso e Francesco, la sorella Maria, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 25 gennaio alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato in via di Vittorio 17 per la chiesa di Respiccio indi al cimitero di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25 gennaio 2017Ï Michele, Raffaella e StefanoÏ Paolo, ClaudiaÏ Stefano, RenataÏ AndreaÏ Camillo e FrancaÏ Anna OssiprandiÏ Iella e PatriziaÏ Tina Ziveri e famigliaÏ Alba e figliDanilo, Enzo, Maddalena, Daniela e rispettive famiglie si stringono a Orelia e Sabrina per la perdita del caro zio25 gennaio 2017sei stato uno zio speciale.Iadi, Joris.25 gennaio 2017Cristian e famiglia sono vicini a Orelia, Sabrina, Monica e parenti tutti per la perdita dell'amato25 gennaio 2017Elia, Mirco con Andrea, Luca e Ilenia sono vicini ad Aurelia, Sabrina, Manuela e Monica per la perdita del caro25 gennaio 2017Luciano e Cristina con Ilaria, Enrico e Silvia si uniscono al dolore di Orelia, Sabrina e di tutti i familiari per la perdita del caro25 gennaio 2017