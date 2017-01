Maria Lattuca

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Pina con Nazzareno, Silvestre con Gaia, i nipoti Mara, Giuseppe, Michele, Paolo, Silvestro, Ettore e Carolina, i fratelli, le sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 26 gennaio alle ore 14.30 nella chiesa S.Croce di Fontanellato indi al cimitero locale.La cara salma sarà fatta giungere dall'ospedale di Vaio.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di S.Croce.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Paolo Stefanini.25 gennaio 2017Ciao nonnaMara, Giuseppe e famiglie.25 gennaio 2017Il fratello Giuseppe con Santina, le figlie e famiglie si uniscono al dolore di Pina e Silvestre per la perdita della mamma25 gennaio 2017La sorella Margherita con Vincenzo, Cristina, Mariarosa e famiglie si stringono a Pina e Silvestre per la scomparsa della cara25 gennaio 2017Siamo vicini a Luigi per la perdita della cara sorellaAssociazione Commercianti Fontanellato Centro.25 gennaio 2017