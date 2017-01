Milena Cattani

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 79Profondamente addolorati lo annunciano il marito Carlo, il figlio Tommaso con Barbara, Francesco e Marcello, i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 26 c.m. alle ore 10 nella chiesa di S.Francesco, provenendo dall'Ospedale di Vaio, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di S.Francesco.Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.25 gennaio 2017Ï Irma Aliani, Giusi e Alberto BorsaniLa sorella Rosa con i figli sono vicini a Pina e Silvestro per la perdita della cara25 gennaio 2017Aurora con Benedetta, Orsola e famiglie si stringono con affetto al dolore dello zio Carlo e Tommaso per la perdita della cara25 gennaio 2017Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i soci del Rotary Club di Salsomaggiore Terme sono vicini a Carlo e Tommaso per la scomparsa della cara25-1-2017La famiglia Tramelli Simona e Allodi è vicina alla famiglia Ghidini per la perdita della cara25 gennaio 2017Mariede, Alessandro con Naty e Francesco Parolari partecipano con grande affetto al dolore di Tommaso e famiglia per la scomparsa della mamma signora25-1-2017Siamo vicini in questo triste momento a Carlo e Tommaso Ghidini e partecipiamo commossi al loro grande dolore per la scomparsa della caraLuisa, Pietro, Guendalina e Ludovico Sozzi.25-1-2017Antonia, Guido, Gianluca, Giovanna, Gianni e Dante sono vicini a Carlo, Tommaso, Barbara e famiglia per la perdita di25 gennaio 2017Giancarlo, Annamaria e Giovanna si uniscono al dolore di Carlo, Tommaso, Barbara e famiglia per la perdita della caraamica e sorella di vita.25 gennaio 2017Guido Fornari e famiglia partecipano al dolore del Dott. Carlo Ghidini di Tommaso e Barbara per la perdita della cara25 gennaio 2017Ci stringiamo con affetto a Carlo, Tommaso e rispettiva famiglia per la perdita della caraLiliana, Pierino, Roberta, Gian Paolo, Noemi e Pierina.25 gennaio 2017