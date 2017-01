Livia Canepari

E' mancataNe danno il triste annuncio il marito Roberto, i figli Marco ed Alessia con Michele, Chiara ed Alice, i fratelli Ercole ed Amerio con Tecla, il cognato Paolo con Nadia, la consuocera, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 26 alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Sorbolo (ore 15 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20 presso la chiesa parrocchiale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Non fiori, eventuali offerte all'Avis-Cri-Aido di Sorbolo.25 gennaio 2017Ï Pierangelo CavalieriÏ Katia e Sofia FontanaÏ Giulia e famigliaDalmazio, Genesio Valeria, Ernestina, Ivana, Saveria, Daniela e rispettive famiglie, sono vicini con immenso dolore a Roberto, Marco, Alessia, Amerio e Ercole per la scomparsa della cara cugina25 gennaio 2017Siamo vicini con affetto ad Alessia e famiglia per la perdita della caraSilvia, Mauro e Marina.25-1-2017