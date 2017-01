E' mancata all'affetto dei suoi cari e ha raggiunto l'amato nipote Paolodi anni 94Ne danno il triste annuncio i figli Mariella con Eugenio, Giuseppe con Silvana, Massimo con Enrica, i nipoti Dino con Renza, Alessandro con Anna, Marcello, Milena, i pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 26 gennaio alle ore 15.15 nel Duomo di Colorno indi si proseguirà per il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato, questa sera, alle ore 20.30 presso il Duomo di Colorno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25 gennaio 2017Ï Famiglia Alberto RossiLina, Elisa, Paolo ed Albertina, commossi e partecipi, si uniscono al dolore di Mariella, Giuseppe, Massimo e familiari per la perdita della loro cara mamma25 gennaio 2017La ditta Sanitermoidraulica unitamente ai collaboratori porge sentite condoglianze alle famiglie Sassi-Zantelli per la scomparsa della signora25 gennaio 2017Siamo vicini a Mariella, Massimo, Giuseppe e familiari tutti per la perdita della loro caraSonia Quintavalla e famiglia.25 gennaio 2017