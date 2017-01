Bruno Gandolfi

Ci ha lasciato il nostro carodi anni 71Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, nipoti, genero, nuora, fratelli, sorelle, cognati e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato, 28 gennaio, alle ore 10.30 in Pratolungo.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Pratolungo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 gennaio 2017Ï Famiglia Zanni Stefano e MarilenaÏ Lea, Antonella, Mariella, Marco e Luisa MorettiÏ Felice, Fausto Rozzi e famigilaÏ Patrizia e DanieleÏ DonatellaÏ Fam. Gilberto CaprettiÏ Luigi e Mariuccia e figliÏ Adriana, Luca, Roberto e famiglieÏ Roberto Beghini e famigliaSei stato per noi una persona speciale e unica.CiaoAndrea, Chiara, Gabriele, Enrico, Nicole, Riccardo.27 gennaio 2017I cognati Renato, Carla, unitamente ai figli Matteo con Sidonie e Andrea con Michela, sono vicini con affetto a Sabina e famigliari per la scomparsa del padre27 gennaio 2017La suocera Lina con i figli e rispettive famiglie partecipano al dolore di Maria e figli per la perdita del caro27 gennaio 2017Rossana e famiglia, Pino e famiglia, Angela, Piero, Nadia e Fabrizio sono vicini a Sabina, Nello e famigliari per la perdita del caro27 gennaio 2017La nostra più sentita vicinanza a Sabina e famigliari tutti per la scomparsa del caroRosalia, Stefania, Andrea e Francesca Attolini.27 gennaio 2017Albertina, Anna, Marcella, Simona, Rosa, Rosetta, Ilaria, Elsa, Roberta, Chiara, Nicoletta, Marialuisa, Sara, Leda unitamente ai bambini ai genitori della scuola di Lagrimone, sono vicini a Sabina e l'abbracciano affettuosamente per la perdita del caro papà27 gennaio 2017Danilo, Patrizia, Francesco e Giulio sono vicini a Sabina, Nicola, Manuela e Maria per la perdita del caro27 gennaio 2017Le famiglie Dallagiacoma e Baiocchi con i figli si uniscono nel dolore ai familiari per la scomparsa di27 gennaio 2017