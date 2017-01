Giuseppina Ferrari

E' improvvisamente mancata all'affetto dei suoi caridi anni 74Ne danno il triste annuncio il marito Franco, i fratelli Gino e Gabriella, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.30 partendo dalla sala del commiato Ditta Bola per la chiesa di S.Michele Tiorre indi al cimitero di Felino.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare alla Dottoressa Mariangela Rigoni.28 gennaio 2017Ï Sabrina e famigliaÏ Famiglie Salati Luigi e LucianoÏ Elio, Elda, Maura Bussoni e famiglieLa sorella Romana e la nipote Paola con Stefano, Alberto e Monica si stringono con infinito affetto a Franco per la perdita della cara28 gennaio 2017I cugini Gianfranco, Romana, Flavio e famiglie sono vicini a Franco, Gino e Gabriella in questo triste momento per la perdita della cara28 gennaio 2017Il Comitato direttivo, i soci e gli amici del centro sociale S.Michele partecipano al lutto del presidente Franco per la perdita della mogliee porgono sentite condoglianze ai familiari.28 gennaio 2017Luigi, Renata, Giulia, Giuliano con famiglie partecipano con affetto al dolore di Franco per la perdita della cara28 gennaio 2017Maria Luisa, Angelo, Nicoletta e figli sono vicini a Franco, Gabriella e Gino per la perdita della cara28 gennaio 2017Le famiglie Baio, Stella, Grassi, Pellati, Barbierato, Hajameur, Ouzmane, Ceroli, Cella e Zahr sono vicini a Franco per la perdita della cara28 gennaio 2017Silvana, Giovanni, Enrica e famiglia partecipano con affetto al dolore di Franco per la perdita dell' amata28 gennaio 2017Giuseppe e Franco Ferrari con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Franco, Gabriella e Gino per la perdita della cara28 gennaio 2017