Michele Minghelli Vaini

Dopo breve malattia ci ha lasciatodi anni 38Lo annuncia la mamma Stefania, Zio Stefano con Paola e Davide, Nonna Bruna, Cugini e Parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 28 gennaio partendo alle ore 14 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa del Buon Pastore indi si proseguirà per il Tempio di Valera.28-1-2017la speranza è pensarti felice insieme al tuo Papà.Vivrai eternamente nel mio cuore.Mamma.28-1-2017Cara Stefania, il nostro cuore si unisce al tuo nel dolore per la perdita del caroGli amici di Er-go.28 gennaio 2017