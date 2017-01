Giovanna Castelli

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 98Ne danno il triste annuncio i figli Elisa con Ugo, Umberto, Maria, i nipoti Michela con Marco, Pamela, Fabian, Gabriele e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, sabato 28 gennaio, alle ore 14.30, partendo dall'abitazione, per la chiesa di Bosco, indi al cimitero di San Lorenzo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28-1-2017Carasapevamo sempre dove andare per trovare il calore della tua casa, l'affetto delle tue attenzioni, e la serenità delle tue parole.Ti vogliamo bene.Michela, Pamela, Fabian e Gabriele.28 gennaio 2017Franco e Enrico Bandini con rispettive famiglie si uniscono commossi al dolore dei familiari per la perdita della cara28 gennaio 2017