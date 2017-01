Murelli Mario

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 93Lo annunciano la moglie Albertina, i figli Marisa e Vanni, la nuora, nipoti e il pronipote.Il funerale avrà luogo lunedì 30 partendo dall'Ospedale alle ore 10.40 per la chiesa parrocchiale di Baganzola alle ore 11.00.Il Rosario avrà luogo Domenica 29 alle ore 20.00 presso la chiesa parrocchiale di Baganzola.Si ringrazia la casa di riposo Gaj Corradi" di Trecasali per le amorevoli cure prestate.29 gennaio 2017"Ï Mauro, Giuliana, Alessia, SilviaÏ Antonio, Silvana e Federico SchifanoÏ Fam. Bruno GuerraÏ Anna, Sabri e famiglieÏ Edda GiuffrediÏ Campanini Gualtiero e famigliaÏ Fam. Rossana e Luciano OcozzoliÏ Romano Lorenzelli e famigliaLa sorella Antonietta con il marito Renzo, i figli e i nipoti si uniscono al dolore di Tina, Marisa, Vanni e familiari per la perdita del caro29 gennaio 2017Le famiglie Gazza Mario, Maura e Claudio ricorderanno sempre con affetto il caro zio29 gennaio 2017I nipoti Gianni, Mariangela, Nunzio e Renata con le loro famiglie partecipano al dolore di Tina, Marisa e Vanni per la scomparsa del caro zio29 gennaio 2017La società sportiva A.C. Sorbolo A.S.D. calcio è vicina all'amico Vanni per la perdita del padre29 gennaio 2017Nel ricordo del caroci uniamo commossi al dolore dei familiari.Paola, Marco ed Ilaria.29 gennaio 2017Le famiglie del condominio Elisa partecipano con dolore al lutto che ha colpito Tina e famiglia per la perdita del caroe porgono le più sentite condoglianze.29 gennaio 2017