Bruno Negri

Circondato dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 93Lo annunciano con immenso dolore i figli Guido e Francesco, in nipoti Fabrizio con Laura ed il piccolo Alex, Andrea con Francesca, la cognata, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 30 c.m. alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale di San Secondo P.se, indi al cimitero locale.La cara salma giungerà dalla sala del commiato di via Zanardelli 11, Parma con partenza ore 14,00.Il S. Rosario sarà recitato in chiesa domenica 29 c.m. alle ore 20,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Remo Piroli a Suor Attilia e alla signora Alessia per le amorevoli cure prestate.29 gennaio 2017Ï Fam. Ferruccio ZucchiCiao nonnograzie per tutto il bene che ci hai voluto e per tutto quello che ci hai insegnato.Fabrizio ed Andrea.29 gennaio 2017