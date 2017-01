Carlo Bussolati

Ci ha lasciatiLo annunciano i figli Guglielmo con Irma, Luigi con Laura, i nipoti Carlo con Paola, Agata e Anita, Franco.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso il Duomo di Colorno.I funerali si svolgeranno lunedì 30 gennaio alle ore 14,45 partendo dalla camera mortuaria del San Mauro Abate per il Duomo, indi al cimitero di Colorno.Un sentito ringraziamento al Dott. Bono ed al personale tutto della Casa di Riposo di Colorno.29 gennaio 2017Ï Valeria e Lucio BertuzziÏ Emilio Grisenti e famigliaÏ Rosetta BoniniÏ Alessandro, Luigina BertolottiÏ Anna, Attilio Bacchini e famiglieÏ Ivano Froldi e famiglieÏ Giuseppe Casanova e famigliaÏ Sonia Massimo Bacchini e figliÏ Ottorino Ferrari e famigliaÏ Albina e VitoÏ Lucetta Moschini e Maria Dagli AlberiÏ Famiglia Pina SaccaniÏ Rosalba, Alberto Rossi e figliÏ Famiglia Diego PratiÏ Elena, Ivano IemmiÏ Emilio, Lucia FerrariÏ Floretta, Sara, LucaÏ Maurizio, Vincenzina SalviniÏ Mario, Roberta FerrariniÏ Tita, Roberto GelatiÏ Angela, Umberto Coelli e famigliaÏ Famiglia Pino ZerbiniAnnamaria, Susi, Giampi e famiglie sono vicini a Luigi, Mino, Irma e famigliari nel ricordo diprezioso compagno ed amico di momenti indimenticabili.29 gennaio 2017Lilia e Giovanni Grasselli partecipano al lutto dei familiari per la perdita del caro29 gennaio 2017Egidio e Marisa con Rodolfo, Antonella e Maria Vittoria sono vicini a Guglielmo e Luigi in questo triste momento per la perdita del padre29 gennaio 2017Nel ricordo dell'innata simpatia disiamo vicini con affetto a Mino, Irma e famiglia.Massimo, Francesca, Tiziana, Andre, Fabio, Angela, Andrea, Patrizia, Giulio e Silvia.29 gennaio 2017Alessandra, Stefania, Carolina, Dante, Mina, Pino, Ramona, Lorenzo, Betti, Enrico partecipano commossi al dolore dei cari amici Mino e Irrna per la perdita del loro congiunto29 gennaio 2017Ï Marialuisa e Pietro MoraMimma con Massimo ed Alessandro partecipa al dolore di Mino e Luigi per la perdita del padreinsostituibile animatore di tanti bellissimi viaggi.29 gennaio 2017Il più sentito cordoglio alla famiglia Bussolati per la dipartita del caroda parte di Pina Sassi Noeri.29 gennaio 2017Ï Ugo, Luisa Sassi e famigliaBeppe e Giuseppina, Alessandro e Fernanda, Fabrizio e Stefania, Enzo e Daniela, Giuseppe e Laura, Silvano e Cristina si uniscono con affetto al dolore dell'amico Mino e famigliari per la perdita del caro papà29 gennaio 2017Monica e Massimo, Cristina, Sandra e Fausto, Giuliana e Marco, Annalisa e Matteo, Maria Carla e Lucio, Patrizia e Aldo partecipanoaffettuosamente al dolore di Mino per la perdita del papà29 gennaio 2017Emilio, Cesare e Piermarina, Francesca e Paolo, Andrea e Cristina sono affettuosamente vicini a Mino e famiglia per la scomparsa del papà29 gennaio 2017