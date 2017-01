Enzo Anelli

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Lo annunciano: la moglie Carla, le figlie Maura con Roberto, Giacomo e Bianca; Stefania con Marcello, Riccardo e Clara, la sorella Naires, i cognati, la cognata, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 14 partendo dall'Ospedale di Borgo Val di Taro, per la chiesa parrocchiale di Varano De' Melegari ove alle ore 15 si svolgerà il rito funebre; indi al «Tempio» crematorio di Parma.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera presso la chiesa di Varano De' Melegari alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.ssa Maria Paola Sterbini.I famigliari inoltre ringraziano i reparti di Chirurgia e Lungo Assistenza dell'Ospedale di Borgo Val di Taro.29 gennaio 2017Ï Famiglie Gianluca e Alessandra CesariÏ Andrea, Attilio e Gemma GiovanelliÏ Fam. Bagatti BrunoÏ Gianna e Antonio TrauzziÏ Giampaolo PortaÏ Fam. Numanti Pier LuigiÏ Fam. Lorenzo e Mina FrazzaniÏ Fam. Puelli Nilde e figliÏ Barbara, Stefano, Luca LoriÏ Olga, Roberto TrivelloniÏ Fam. Marco PadovaniÏ Gianfranca Ferrari in PadovaniÏ Lina, Claudia, Alessandro GalloniÏ Fam. Arnaldo MainiÏ Fam. Marco MainiÏ Alba MeneghettiÏ Rosella RaggiÏ Michela, Marco Lecordetti e famiglieÏ Fam. Corrado, Adriana Dalla ChiesaÏ Mario, Rosanna, Stella, AlessandroÏ Pietro, Sonia, Renata, Leonardo, ElisaÏ Carpena Carla e figlieCiao zioci mancheranno le tue facce buffe.Attilio, Cinzia, Patty e famiglie.29 gennaio 2017La consuocera Rosanna è vicina ai famigliari tutti per la perdita del caro29 gennaio 2017Ciaoresterai sempre nei nostri cuori.Norberto, Barbara, Nemo, Ramona, Claudio, Elia e Biagio.29 gennaio 2017I nipoti Roberto con Patrizia e Camilla; Massimo con Lara, Federica e Gian Maria sono vicini a Carla, Maura e Stefania per la perdita del caro29 gennaio 2017La cugina Gianna con Gianluca è vicina a Carla, Maura, Stefania e Naires per la perdita del caro29 gennaio 2017L'Associazione Ciclistica «Valceno Bike» è vicina ai famigliari tutti per la perdita del caroindimenticato socio e collaboratore.29 gennaio 2017Siamo vicini a Stefania, Maura e Carla per la perdita del caroFederica e Francesco Angelica e Agostino Saglia.29 gennaio 2017Tutta la Pro Loco di Varano è vicina a Carla, Maura, Stefania e le rispettive famiglie in questo doloroso momento per la perdita del caro29 gennaio 2017Le famiglie Zanichelli Bruno e Battistini Mauro partecipano al lutto di Naires e della famiglia Anelli per la perdita del caro29 gennaio 2017Nel ricordo del caroci stringiamo in un forte abbraccio a Carla, Maura, Stefania e famiglie.Franco e Antonia.29 gennaio 2017Le famiglie di Via Labadini partecipano con affetto al dolore di Maura, Stefania e Carla per la perdita del loro caro29 gennaio 2017