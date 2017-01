CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Rita Barusi in Cocchi



di anni 52



Ne danno il triste annuncio il marito Corrado, i figli Luca, Nicole con Alberto e parenti tutti.



Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 21 presso la chiesa Beato Andrea Carlo Ferrari.



I funerali avranno luogo lunedì 30 gennaio alle ore 14.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la stessa chiesa. Parma, 29 gennaio 2017



Ï Famiglia Andrea Gabba



Ï Fabrizio, Laura, Gabriele, Maria, Fulvio e Sandra



Gli zii Brando e Renata con Gabriele, Marcello, Fabrizio e Monica e famiglie partecipano al dolore di Corrado Nicole Luca e famiglia per la perdita della cara Rita Noceto, 29 gennaio 2017



Le zie Carla, Dina e Nella Barusi e le loro famiglie, sono vicine a Corrado, Nicole e Luca in questo triste momento per la prematura scomparsa della cara Rita Reggio Emilia, 29 gennaio 2017



Carissima Rita



la nostra amicizia, nata sui banchi di scuola, è stata un dono grande e ha arricchito la mia vita. Abbiamo condiviso gioie, dolori e speranze, sempre pronte a tenderci la mano e anche ora ti dico Grazie amica mia ...". Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore.



Daniela. Parma, 29 gennaio 2017"



Le famiglie Cocchi Bruno Umberto e Anna partecipano al dolore di Corrado e famiglia per la scomparsa della cara Rita Parma, 29 gennaio 2017



I colleghi e amici di ParmaMLS si stringono affettuosamente a Corrado e Nicole in questo triste momento per la perdita della cara Rita Parma, 29 gennaio 2017



Quelli che ci hanno lasciato non sono assenti, sono invisibili, tengono i loro occhi pieni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime".



Nel ricordo della carissima amica Rita



tutti gli amici della "compagnia Magnani" si stringono affettuosamente a Corrado, Nicole e Luca. Parma, 29 gennaio 2017"