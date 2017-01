Guerrino Guerra

E' mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Maria Lucia, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 31 gennaio partendo alle ore 10,00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale San Leonardo, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato domani lunedì 30 gennaio alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Carlo Maini e alla dott.ssa Lorenza Beltrami per la grande umanità e professionalità dimostrate.Un grazie di cuore ai coniugi Perini per il prezioso aiuto, sostegno e conforto.29 gennaio 2017