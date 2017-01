Luigi Maini

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Lo annunciano nel dolore la moglie Mariuccia, la figlia Cristina con Massimo e l'adorata Chiara, il fratello Remo con Concetta, i nipoti Adriano e Giancarlo con le rispettive famiglie, i parenti tutti.Il funerale avrà luogo martedì 31 gennaio alle ore 15.00 nella chiesa di San Vitale, partendo dall'Ospedale di Vaio, indi proseguirà per la cremazione.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di San Vitale.Un particolare ringraziamento alla dottoressa Allegri per la professionalità e l'umanità dimostrate e a tutto il personale di Neurologia e dell'Hospice di Vaio per le cure prestate.Non fiori ma offerte all'AVO.PRO.RIT e alla P.A. di Salsomaggiore Terme.Si ringraziano fin d'ora quanti in ogni modo vorranno onorarne la memoria.30 gennaio 2017Addolorati per la scomparsa del carozia Maria e famigliari sono vicini con affetto a Mariuccia e famiglia.30 gennaio 2017Tutto lo staff di Crescere Insieme partecipa con dolore al lutto che ha colpito Mariuccia, Cristina, Massimo e Chiara. Ricorderanno sempre con grandissimo affetto il caro30 gennaio 2017