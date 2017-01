Improvvisamente è mancato ai suoi caridi anni 83Ne danno il doloroso annuncio le nipoti Beatrice con Paolo, Benedetta, Cecilia, Francesca, Elisabetta, Roberta con Daniele, Gloria ed Eugenia.I funerali si svolgeranno in Fornovo martedì 31 gennaio alle ore 14.30 partendo dalla sala del commiato in via di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Una veglia di preghiera questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 gennaio 2017Ï Fam. Giordano SorioGli amici del bar, Francesco, Enrico, Luciano, Gero, Raffaello e Gianni piangono l'amico30 gennaio 2017