È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio i nipoti Paolo, Maurizio con Rita, Cecilia con Roberto, i pronipoti Luca, Elisa, Alessandro e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi martedì 31 gennaio alle ore 14,15 presso la Cappella Interna di Villa San Bernardo in Strada Bodrio, 14 indi per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla Casa di Cura «Villa San Bernardo» per le amorevoli cure prestate.31 gennaio 2017