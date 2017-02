Ivana Fava

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio i figli Gian Franco con Giuliana, Pierangela con Giuseppe, i nipoti, i pronipoti, cognati e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 1 febbraio partendo alle ore 9,00 dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa parrocchiale di San Pancrazio, proseguiranno per il cimitero di Collecchio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore ai cari amici Gabriella ed Ercole per il loro prezioso aiuto.31 gennaio 2017Ï Piccinini GiannaÏ Stocchi Gianni e famigliaÏ Achille e Italo PiccininiCiao grandeti voglio bene.Ci sentiamo....Un bacio.Angela.31 gennaio 2017Grazieti voglio bene, ciao.Franco.31 gennaio 2017Ciaoun bacio.Gianluca, Elisa e Krystal.31 gennaio 2017Ciaoun abbraccio forte.Michela e Cristiano.31 gennaio 2017CiaoErika, Stefano, Liam e Mia.31 gennaio 2017Ciaoun tenero abbraccio che arrivi fin lassù.Francesca, Leonida e Marco.31 gennaio 2017CiaoGiuliana.31 gennaio 2017Gabriella e Giuliano con Andrea. Lorenza, Natalia e famiglie salutano la cara31 gennaio 2017Franco, Silvana, Barbara ed Umberto si stringono al dolore dei famigliari per la perdita della cara31 gennaio 2017Ci stringiamo con affetto ai figli e ai nipoti per la scomparsa della caraporgendo le nostre più sincere condoglianze.Famiglia Adami Norberto e figli.28 gennaio 2017Un grande abbraccio a Gianfranco, Angela e famiglie per la scomparsa della cara mammaErcole, Gabriella, Matteo e Valeria.31 gennaio 2017le amiche di San Pancrazio: Luisa, Livia, Paola, Renata, Silvana, Vittorina, Maria, Carla, Nandina e Laura ti ricorderanno sempre.31-1-2017La salutoGiuseppe.31 gennaio 2017