Arturo Labadini

È mancatodi anni 92Ne danno il triste annuncio Ermina, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 1 febbraio alle ore 10,30 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Ramiola indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Ramiola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale delle Case Protette di Fornovo e di Serravalle.31 gennaio 2017Ciaoche il tuo riposo sia dolce come il tuo cuore fu buono.Roberta.31 gennaio 2017I fratelli Tarasconi con le rispettive famiglie partecipano al lutto di Ermina e familiari per la perdita del caro31 gennaio 2017