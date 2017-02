Mario Candelari

Ci ha lasciato(Bersagliere)Lo annunciano con dolore la moglie Norma, i figli Eleonora, Leonardo, il genero, la nuora, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.Il rito funebre si svolgerà mercoledì 1 febbraio alle ore 14,30 partendo dalla Casa di Riposo di Collecchio per la Chiesa Parrocchiale di Langhirano indi, la salma proseguirà direttamente per il cimitero di Mattaleto.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Augusto Bertini e a tutto il personale medico e paramedico della Casa di Cura Val Parma di Langhirano.31 gennaio 2017Ï Enrico e Anna BianchiniCiaocon tanto affetto.Federico, Francesca, Tommy e Sofia.31 gennaio 2017Ignazio e Patrizia, Massimiliano ed Alessia, Maria, si stringono con affetto a Norma, Leo e Betty, Federico e Francy per la perdita del caro31 gennaio 2017Rita, Francesco, Marco unitamente a Giuliana, Gabriele, Patrizia e famiglie ricordano con affetto il caroindimenticabile amico.31 gennaio 2017